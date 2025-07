Reprodução Léo Lins (E) e Preta Gil (D)

O humorista Léo Lins fez uma piada sobre a cantora Preta Gil durante uma apresentação no Teatro Eduardo Kraichete, em Niterói (RJ), na noite do último domingo (20), horas depois da confirmação da morte da artista.

Em dado momento do espetáculo, o humorista começou a falar sobre processos judiciais que enfrentou ao longo da carreira. Na ocasião, Léo afirmou que todos os que o processaram “se ferraram de alguma forma” . O nome de Preta Gil foi rapidamente citado por pessoas da plateia e, em resposta, o comediante disse que quem viesse a processá-lo iria " pegar câncer e morrer ".

Fontes que estiveram no show revelaram ao Portal iG que o comentário aconteceu em uma apresentação que começou às 22 horas, cerca de duas horas após as primeiras notícias do óbito começarem a circular na imprensa.

A apresentação não permitia filmagens, com a presença de seguranças utilizando feixes de laser para impedir qualquer registro da performance. Veja abaixo um print de uma das bilheterias dos shows do humorista:

Reprodução/MegaBilheteria Show do Léo Lins marcado para agosto tem restrições quanto ao uso de celulares









Reprodução/Instagram Léo Lins durante show em Niterói (RJ) - 20/07/2025

Ainda não se sabe se Léo Lins já tinha conhecimento da morte de Preta Gil no momento em que fez o comentário. A cantora teve o falecimento confirmado por sua assessoria por volta das 20h, e a informação já circulava amplamente nas redes sociais e na imprensa quando o show começou.

O Portal iG entrou em contato com a defesa do humorista, com o Teatro Eduardo Kraichete e com a empresa responsável pela venda dos ingressos, mas até a última atualização desta reportagem não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.





Caso antigo

Essa não foi a primeira vez que o nome de Preta Gil apareceu no repertório do comediante. Em junho deste ano, Léo Lins ironizou publicamente o diagnóstico de câncer da cantora durante uma apresentação.

“A Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos vai emagrecer”, disse Léo, arrancando risos da plateia.

A fala foi duramente criticada por internautas e colegas da classe artística, que consideraram a piada ofensiva e desrespeitosa com alguém que enfrentava uma doença grave. Preta Gil havia recorrido à Justiça por conta de declarações anteriores de Léo, consideradas ofensivas por ela e sua equipe.

Preta Gil morreu no último domingo (20), aos 50 anos, após uma batalha de quase dois anos contra um câncer no intestino.