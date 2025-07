Reprodução/Instagram Lorena Maria nega agressões e defende MC Daniel após término

Em meio aos rumores sobre o fim do relacionamento entre a influenciadora Lorena Maria, e o funkeiro MC Daniel, a empresária usou as redes sociais para esclarecer os fatos e desmentir acusações de violência. Em stories publicados no Instagram, Lorena afirmou que o artista nunca a agrediu e que não há qualquer coerção em suas declarações.

" Ele nunca me agrediu. E não tem ninguém me forçando a falar nada. Só não quero carregar o fardo de ter prejudicado alguém injustamente" , declarou.





A jovem também ressaltou que Daniel é um bom pai para o filho do casal, Rás, de cinco meses.

"Daniel não é esse 'monstro' que estão achando. Não acho que estou defendendo, apenas sendo justa. Só quero virar essa página e tenho certeza de que o Rás tem um ótimo pai."

Lorena ainda rebateu alegações de que seu amigo Rapha Werneck fez sobre o comportamento do cantor, classificando-o como "tóxico" e "narcisista".

" Não procede absolutamente nada do que o Raphael falou. Se eu jamais vim expor alguém ou difamar, ninguém tem o direito de fazer isso!" , disse.

Em suas publicações, Werneck havia acusado MC Daniel de ser "abusivo, agressivo e enganador", afirmando que Lorena "se livrou" de um relacionamento prejudicial. No entanto, a influenciadora reiterou que não há dependência emocional e que busca seguir em paz.

"Nunca expus nenhum relacionamento e nunca irei expor! Quero seguir com minha paz e minha imagem sólida pelos meus trabalhos e não por exposições, brigas e confusões" , completou.