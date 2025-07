Reprodução Instagram MC Daniel e Mel Maia

Mel Maia, de 21 anos, usou as redes sociais no último domingo (13) para compartilhar uma frase. A postagem da atriz foi interpretada por alguns internautas como uma suposta indireta a MC Daniel.



"No tempo certo. Sempre no tempo certo", diz a mensagem. A republicação foi feita na plataforma de interação virtual na qual a intérprete soma mais de 21 milhões de seguidores.

Relembre

Antes de Lorena, o MC chegou a namorar Mel Maia. Eles viveram um namoro conturbado, com reconciliação ao longo do tempo. O casal tornou pública a relação em 2022, mas enfrentou o primeiro término em junho de 2023.

Poucas semanas depois, decidiram reatar. No entanto, a relação chegou ao fim de forma definitiva em agosto do mesmo ano. Ambos se envolveram com outras pessoas depois do rompimento.

Separação recente

O funkeiro revelou o término do relacionamento com Lorena Maria neste fim de semana; os dois são pás do pequeno Rás. Nesta segunda-feira (14), a influenciadora veio a público se pronunciar sobre os ataques que recebeu.

Ela veio a público frisar que tinha a própria renda monetária. Isso porque alguns internautas acusaram ela de engatar o relacionamento com o cantor por conta do nível financeiro dele.