Instagram/Reprodução Anitta e Bruna Griphao posam de biquíni em Ibiza

Enquanto o inverno avança no Brasil, a cantora Anitta decidiu escapar do frio ao lado das amigas Bruna Griphao e Vivi Wanderley, aproveitando o calor do verão europeu.

Neste domingo (13), as três compartilharam nas redes sociais momentos descontraídos de suas férias em Ibiza, na Espanha.

Em clima de descanso, as artistas apareceram curtindo um passeio de barco e posando para fotos na praia.

Anitta surgiu com um biquíni branco, Vivi escolheu um modelo vermelho vibrante e Bruna apostou em uma peça azul com detalhes em marrom.

As imagens foram publicadas nos perfis de Vivi e Bruna. Em uma das postagens, Anitta foi citada na legenda: "De férias com a Kiki (Anitta)", escreveu Vivi, fazendo referência ao apelido da cantora.

Bruna Griphao também publicou um vídeo dançando ao lado da amiga Vivi dentro de um barco.

Balada na Europa

Anitta publicou nesta sexta-feira (11) registros de uma balada com amigos durante sua passagem pela Europa. Em um dos vídeos postados nos Stories do Instagram, a cantora mostrou Bruna Griphao dançando de forma ousada na pista de dança.

Bruna aparece curtindo a música com movimentos ousados, enquanto Anitta reage com entusiasmo por trás da câmera.

Além da festa, Anitta tem chamado atenção por estar acompanhada do namorado, o empresário e lutador Ian Bortolanza, de 33 anos. Em outro vídeo recente, ela aparece abraçada com ele em frente ao espelho, trocando carinhos.

O romance foi revelado durante o Carnaval, quando os dois foram vistos juntos na Marquês de Sapucaí. Após rumores de separação, o casal voltou a aparecer em clima de intimidade durante viagem pela Europa em junho.

Ainda durante essa temporada fora do Brasil, a artista atraiu comentários sobre mudanças no rosto. Uma selfie publicada recentemente dividiu opiniões nas redes sociais, com seguidores apontando diferenças nos traços da cantora.

A assessoria de Anitta confirmou os procedimentos estéticos realizados. “ A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais ”, informou em nota oficial.