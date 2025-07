Reprodução/Instagram Cantora Sol, ícone dos anos 80, morre em São Paulo

Sandra Fátima do Valle Reis, conhecida artisticamente como Sol, morreu neste sábado (12), aos 59 anos, na casa onde vivia sozinha no bairro do Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. A informação foi confirmada por amigos próximos e divulgada por meio de nota oficial nas redes sociais da artista.





“Com imensa tristeza, informamos o falecimento de nossa querida Cantora Sol. Sua partida deixa um vazio enorme em nossos corações, mas também lembranças inesquecíveis de amor, alegria e generosidade” , dizia o comunicado. A causa da morte ainda não foi revelada.

Sol foi encontrada sem vida por um casal de amigos por volta do meio-dia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), e os preparativos para o velório estão em andamento. Amigos pedem contribuições para ajudar com os custos do sepultamento.





De estrela do rebolado à "Musa do Imperador"

Sol começou a trajetória artística na infância, aos sete anos, estudando piano, balé, canto lírico e acordeão. Além da carreira musical, também se formou em Direito e atuou como modelo. Ela se destacou nacionalmente nos anos 1980 com músicas de pegada sensual e figurinos ousados, participando de programas de grande audiência como os de Chacrinha, Silvio Santos e "Clube do Bolinha".

Durante esse período, foi frequentemente comparada à cantora Gretchen, com quem protagonizou uma rivalidade que marcou época. Ambas representavam o auge da estética do rebolado na televisão brasileira, dividindo espaço e atenção do público.

Vida marcada por altos e baixos

Nos últimos anos, a artista enfrentava dificuldades financeiras e chegou a pedir ajuda pública durante uma participação no programa de Sônia Abrão. Para se manter, passou a vender conteúdo adulto em plataformas online.

Sol também enfrentava problemas de saúde, consequência de um acidente de carro ocorrido há mais de duas décadas. Segundo amigos, convivia com sequelas que afetavam principalmente sua memória.