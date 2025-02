Reprodução Instagram - 11.2.2025 Gretchen apoia Lexa, que perdeu filha três dias após o parto

Após Lexa vir a público anunciar que tinha perdido a primogênita, Sofia, Gretchen usou as redes sociais para prestar apoio à colega de profissão. Na última segunda-feira (10), a artista se solidarizou com Lexa e relembrou de um trauma que passou em 1995, quando perdeu um filho recém-nascido.







"Mãe. Mulher. Amor incondicional. Dor. Tristeza, mas, ao mesmo tempo, realização. Nada adianta se falar nesse momento, Lexa. Só quem passou sabe. Eu também senti isso. E só o tempo faz com que esses sentimentos dúbios é incompreensíveis sejam amenizados", começou Gretchen.





"Todo meu amor e carinho pra você, guerreira forte. Você foi uma escolhida como eu, para trazermos anjos na terra e cumprirem suas missões. Se permita viver cada minuto do seu luto. Não esqueça: amamos você e sua família", acrescentou a cantora e influenciadora.





Gretchen perdeu um bebê recém-nascido, em 1995, após um parto prematuro de uma gestação delicada. O bebê era gêmeo de Gabriel Miranda, fruto da relação da artista com Agnaldo Mota Cruz. Ela ainda é mãe de Thammy, Décio, Sérgio, Giullia e Valentina.





O que aconteceu com Lexa?

Grávida pela primeira vez, Lexa recebeu diagnóstico de síndrome de HELLP, complicação associada ao quadro de pré-eclâmpsia que ocasionou a internação da cantora. Ela estava internada no Hospital e Maternidade Santa Joana em São Paulo. Sofia, filha da cantora, nasceu prematura no dia 2 e faleceu três dias depois, no dia 5.