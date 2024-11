Reprodução/Instagram Gretchen

Gretchen , de 64 anos, usou as redes sociais para responder a um comentário depreciativo sobre sua aparência e a maneira de encarar a velhice. O comentário foi enviado durante uma sessão de perguntas no Instagram de Andressa Ferreira , esposa de Thammy Miranda e nora da cantora, que costuma ser alvo de críticas na internet.





Durante a interação com seguidores, Andressa recebeu a pergunta: "Por que sua sogra não aceita a velhice?". Em resposta, Andressa defendeu a sogra com firmeza, afirmando: "Por que ela deveria aceitar? Cada um envelhece como quer. Um fato: ela está mais gata e com mais energia que muita mulher de 30 anos", e marcou Gretchen na publicação.

A cantora, conhecida por sempre reagir a críticas, compartilhou o story da nora e agradeceu o apoio. "Com certeza alguma que não se conforma com a própria velhice porque nunca se cuidou como eu. Inveja. Obrigada, nora", respondeu Gretchen, destacando sua postura de autocuidado e sua segurança em envelhecer da forma que deseja.