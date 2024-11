Reprodução: Instagram Gretchen

Gretchen utilizou as redes sociais na última quarta-feira (20) para rebater um boato de que teria ajudado financeiramente o marido. Uma página publicou que a artista se apresentou na rua para apoiar Esdras de Souza, que é saxofonista.



Ela desmentiu o rumor e explicou que o show foi realizado em um restaurante brasileiro em Portugal. "Muitas pessoas não sabem que meu marido tem uma profissão fora a profissão de músico, da qual ele já é aposentado. Ele não precisa da minha ajuda, ele não precisa que eu vá acompanhar ele em um show para ajudar financeiramente", reforçou.

"Até porque, se precisasse, iria, sim, cantar no meio da rua, da feira, onde fosse. Se fosse para me sustentar, não vejo mal nenhum. Qual o problema?", questionou a ex-reality. "Meu marido não precisa da minha ajuda financeira. Pelo contrário, muitas vezes, quando meu cachê atrasava ou alguma coisa não dava muito certo, ele me bancou", disse ela.

A artista ainda revelou que recorreu ao advogado para processar aqueles que publicam mentiras a seu respeito. "Se vocês pensam que internet é terra sem lei, estão enganados. Se vocês pensam que vão falar o que quiserem sobre minha vida e vai ficar por isso mesmo, estão enganados", afirmou.

