Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca

Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras digitais do Brasil, viu seu número de seguidores no Instagram despencar após seu depoimento na CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, nesta terça-feira (13). De acordo com dados do Social Blade, a esposa do cantor Zé Felipe perdeu mais de 100 mil seguidores em apenas dois dias.

Antes de comparecer à CPI, o perfil da digital influencer, que possui mais de 53 milhões de seguidores, registrava crescimento. No entanto, após sua participação no Senado, o cenário mudou drasticamente. Entre ontem e hoje, o total de seguidores caiu de 53,4 milhões para cerca de 53,2 milhões.





O depoimento e as polêmicas

Durante a CPI, Virgínia foi questionada pela senadora Soraya Thronicke(PODE-MS) sobre os vídeos em que aparece ganhando grandes quantias em apostas online. A influenciadora admitiu que as gravações não eram feitas em sua conta pessoal, mas em perfis disponibilizados pelas próprias plataformas de apostas.

"Os vídeos em que apareço jogando não são em contas minhas, mas em logins fornecidos pelas casas de apostas para fins publicitários", explicou. A declaração gerou reações nas redes sociais, com parte do público criticando a falta de transparência na divulgação desses conteúdos.