Instagram/Reprodução/@brunagriphao Bruna Griphao faz charme em vídeo

Bruna Griphao movimentou as redes sociais nesta terça-feira (8) ao compartilhar um vídeo cheio de charme antes de mais um treino na academia.

Com um conjunto fitness que destacou sua barriga definida, a atriz arrancou suspiros dos seguidores e ainda aproveitou para divulgar a marca do look.

No registro publicado, Bruna aparece confiante e sensual, exibindo seu look para a câmera antes de iniciar a malhação, com um figurino em tons combinados e com caimento perfeito.

Com mais de 4,6 milhões de seguidores no Instagram, Bruna sabe como usar as redes a seu favor. Os comentários logo tomaram conta da publicação:

“Escândalo de mulher!”, escreveu um seguidor. “O que tem de perfeita, não está escrito” , afirmou outro. Também não faltaram elogios como “Lindíssima” e “Linda demais”, refletindo a admiração do público.

Conhecida por sua dedicação ao corpo e à saúde, Bruna costuma dividir com os fãs momentos da rotina de treinos e alimentação saudável.

Longe das telinhas

Conhecida pelas personagens que defendeu em novelas da Rede Globo, Bruna Griphao está afastada do formato desde 2021, quando esteve no elenco de "Nos Tempos do Imperador" .

Em 2023, ela ficou em terceiro lugar na grande final do " Big Brother Brasil".