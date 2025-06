Reprodução Instagram - 18.12.2024 Nattanzinho e Rafa Kalimann

Tem bebê no forninho! Rafa Kalimann revelou que está grávida do seu primeiro filho com o cantor Nattanzinho. O anúncio foi feito por meio das redes sociais da influenciadora, onde compartilhou a novidade com os fãs.

O casal está junto há cerca de cinco meses. Por trás do sucesso de Nattanzinho, nome artístico de Natanael Cesário, há uma história de superação e amor pela música.

Natural de Sobral, no Ceará, e criado em Tianguá, no interior do estado, Nattan teve uma infância simples e uma relação precoce com a música.

Foi dentro de uma igreja mórmon que o menino curioso começou a desenvolver a sensibilidade musical, observando músicos ao piano e tentando replicar as melodias apenas com o que via e ouvia.

O primeiro violão, presente da avó, foi um divisor de águas. Mesmo sem acesso a aulas formais, Nattanzinho se dedicou ao instrumento de forma autodidata, utilizando vídeos da internet para aprender os primeiros acordes. Aos 12 anos, já se apresentava em bares locais, e aos 14, usava o cachê para bancar os próprios estudos.

Determinando a seguir carreira na música, mudou-se para Fortaleza com o objetivo de formar uma banda e produzir suas composições. Em 2019, adotou o nome Nattanzinho e lançou seus primeiros trabalhos autorais.

O sucesso nacional chegou em 2022, com o estouro do hit "Tem Cabaré Essa Noite", gravado com Nivaldo Marques. A canção viralizou nas plataformas digitais e consolidou seu nome entre os principais artistas do forró e do piseiro contemporâneo.

Mas nem tudo foram palcos e aplausos. No fim de 2023, Nattan precisou se afastar temporariamente da agenda de shows para tratar uma infecção causada pela bactéria H. pylori. Foram três meses longe da rotina intensa de compromissos. Recuperado, retornou aos palcos com ainda mais energia e agora se prepara para ser pai.