Reprodução/Instagram João Guilherme perde seis quilos e mostra exame de cueca do Pokémon

O ator João Guilherme, de 23 anos, compartilhou nesta terça-feira (8) um vídeo da própria avaliação física feita durante consulta médica. O influenciador apareceu de cueca do Pokémon ao subir na balança para realizar um exame de bioimpedância, que indicou perda de seis quilos desde março.

As imagens mostraram os resultados completos do exame e viralizaram nas redes. “ Me senti uma criança no pediatra vendo esse vídeo. Agora não dá para saber se foi a música ou a cueca do Pokémon ”, brincou o artista, que é filho do cantor Leonardo. A postagem destacou a mudança no percentual de gordura e massa corporal.

Influenciador comemora perda de gordura corporal

Segundo os dados mostrados por João, ele saiu de 77,9 kg para 71,1 kg nos últimos quatro meses. O percentual de gordura caiu de 5,2% para 3,6%. Apesar disso, também houve perda de massa magra, que passou de 42,4 kg para 39,4 kg. João tem 1,82 metro de altura.

A transformação no corpo é resultado de um novo estilo de vida adotado em 2025. O influenciador tem mostrado rotina de treinos e hábitos alimentares mais saudáveis.