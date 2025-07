Instagram Noah, neto de Leonardo, aproveita férias escolares na casa do pai, o ator Sandro Pedroso

Noah, filho de Sandro Pedroso e Jéssica Beatriz Costa, passou um dia ajudando na lanchonete do pai, em Anápolis, no interior de Goiás. O menino de 9 anos, neto do cantor Leonardo , foi visto servindo lanches na Piá Lanches, empreendimento de Pedroso, nesta terça-feira (1º), durante suas férias escolares.





O registro foi divulgado nas redes sociais do ator, que falou do valor da experiência como parte da formação do filho.

“ Filho, nunca tenha medo de começar de baixo, porque é com esforço e honestidade que a gente constrói algo que vale a pena de verdade ”, escreveu Sandro na legenda da imagem.

Sandro explicou que aproveita o período de férias para ensinar valores como responsabilidade e dedicação.

Sandro Pedroso tem se dedicado ao empreendedorismo nos últimos anos. Além da atuação artística, ficou conhecido por trabalhos como mágico e ilusionista.

“ Desvie de obstáculos intensificando sua determinação, seja um guerreiro corajoso, seja um guerreiro valoroso. E, quando você se vê sem saída, acredite nas esperanças que rodeiam suas certezas ”, escreveu o empresário em uma publicação recente.