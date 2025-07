Reprodução Viviane Araújo reage à escolha de Virginia como rainha da Grande Rio

A atriz Viviane Araújo comentou neste domingo (6) a escolha de Virginia Fonseca como nova rainha de bateria da Grande Rio. A influenciadora foi anunciada para substituir Paolla Oliveira no posto, o que gerou polêmica entre foliões e artistas ligados ao Carnaval. A atriz falou sobre o assunto ao Jornal dos Famosos , da LeoDias TV .

Na entrevista, Viviane, que reina nas baterias do Salgueiro e da Mancha Verde, destacou o impacto da chegada de uma figura de fora. “ Quando você é de uma escola, se doa, está sempre ali… e vem outra pessoa de fora, é natural que isso gere sentimento em quem já faz parte ”, afirmou.

Coroação de Virginia gera divisão na web

Apesar da fala crítica, Viviane não atacou diretamente a influenciadora. A veterana preferiu valorizar o papel da rainha de bateria como símbolo de dedicação e presença ativa nas escolas. Segundo ela, o posto é desejado por quem participa do cotidiano das agremiações.

“ Se ela vai se doar e fazer o melhor, vamos ver o que vai ser ”, completou a atriz, adotando um tom conciliador diante da repercussão negativa. Virginia tem sido alvo de comentários críticos desde que a Grande Rio confirmou sua coroação.

A escolha da escola, considerada uma das mais tradicionais do Carnaval do Rio, dividiu opiniões nas redes sociais. Muitos usuários elogiaram a visibilidade que Virginia pode trazer, enquanto outros consideraram injusto trocar uma atriz ligada ao samba por uma figura do entretenimento digital.

Mesmo diante da polêmica, a influenciadora não comentou publicamente as críticas.