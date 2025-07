Instagram Virginia Fonseca exibe corpo sarado após treino e posa de biquíni no sol

A influenciadora Virginia Fonseca, de 26 anos, apareceu nas redes sociais neste sábado (5) exibindo o resultado dos treinos intensos. Após se exercitar na academia de sua mansão, em Goiânia, a influenciadora publicou uma foto de biquíni nos Stories do Instagram.

Na legenda da publicação, ela escreveu: “ Tomando um solzinho ”. Pouco antes do momento de descanso, a criadora de conteúdo mostrou parte do treino, realizado com um conjunto azul de academia.

Durante a rotina de exercícios, Virginia estava acompanhada pelas filhas Maria Alice, de 4 anos, e Maria Flor, de 2. Ontem (4), a influenciadora havia compartilhado o reencontro com as crianças após viagem a São Paulo. As meninas correram para abraçá-la ao vê-la desembarcar do avião particular.

No momento registrado, Maria Alice também contou uma fofoca familiar. “ Mamãe, a Maria Flor me deu um tapa ”, disse a primogênita, arrancando risos dos seguidores da apresentadora.

Recentemente separada de Zé Felipe

Além das duas meninas, Virginia também é mãe de José Leonardo, de 9 meses. Os três filhos são fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe. O casal anunciou o fim do casamento em maio de 2025, após quase cinco anos juntos.

O clique de biquíni repercutiu nas redes sociais, com fãs elogiando a forma física de Virginia. Apesar de não abrir espaço para comentários nos Stories, perfis de fã-clubes repostaram a imagem e destacaram o corpo sarado da influenciadora. “ Está cada dia mais linda ”, escreveu uma seguidora.