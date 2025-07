Reprodução YouTube @Jimmy Kimmel Live | Instagram @pascalispunk Emma Stone e Pedro Pascal

Emma Stone, de 36 anos, surpreendeu os espectadores ao fazer uma revelação íntima. A artista, conhecida pela atuação em filmes da indústria cinematográfica hollywoodiana, afirmou que "transaria" com Pedro Pascal, astro de "The Last Of Us".



A declaração inusitada ganhou repercussão em plataformas de interação virtual, principalmente porque ela não está solteira. Pelo contrário, Emma é casada com Dave McCary desde 2020. O ex-casal iniciou o relacionamento em 2017 e são pais de Louise Jean, que nasceu em 2021.





"Ele é tão maravilhoso. Ele é talentoso. Ele é lindo. Ele é legal. Ele é engraçado... Eu transaria com ele", afirmou Stone, durante participação no programa "Jimmy Kimmel Live", que já recebeu a brasileira Fernanda Torres.

Novo projeto

Emma Stone e Pedro Pascal se aproximaram durante as gravações de "Eddington", longa-metragem que chegará às telonas dos Estados Unidos em 18 de julho. Já no Brasil, o filme não teve a data de estreia anunciada.

Joaquin Phoenix, Austin Butler, Luke Grimes, Deirdre O’Connell, Micheal Ward, Clifton Collins Jr. e Gabe Kessler também estão no elenco da produção internacional. O roteiro está a cargo de Ari Aster, que também produz e dirige a obra.

A sinopse gira em torno do xerife Joe Cross (Joaquin Phoenix) e do prefeito Garcia (Pedro Pascal). Os dois rivalizam quando o primeiro é rejeitao na concorrência ao cargo de prefeito por ter se recusado a usar uma máscara facial. O gênero do enredo é terror.