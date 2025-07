Instagram Filha de Roberto Justus, de 5 anos, posa com bolsa de R$ 14 mil da Fendi

Vicky Justus, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, apareceu em um ensaio fotográfico usando uma bolsa da grife Fendi avaliada em R$ 14 mil. O acessório chamou atenção nas redes sociais neste sábado (5), por contrastar com a pouca idade da menina, que tem apenas cinco anos.

Vicky posou ao lado dos pais com roupas coordenadas nos tons azul claro e branco, mas foi o acessório laranja que roubou a cena. As fotos foram compartilhadas no feed do Instagram.

A bolsa escolhida pertence à linha de miniaturas da grife italiana. O item de luxo destoou do comum em ensaios infantis, o que gerou comentários entre seguidores e influenciadores. Muitos elogiaram o estilo, enquanto outros questionaram o valor do acessório para uma criança.

Ana Paula Siebert compartilhou as imagens com a legenda “ Meu mundo inteiro ”.

Nos comentários, a bolsa não passou despercebida. Uma pessoa disse: " Como se fosse errado ter uma bolsa e o dinheiro e deles e fazem o que quer! O mal do brasileiro e sentir inveja do que eles queriam viver ". Outra pessoa acrescentou: " Vicky já tem uma Hermes gente 🥹🤌🏼 enquanto eu sigo na Santa Lola 😅 ".