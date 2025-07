Reprodução/redes sociais Vini Jr. e Victoria Ruiz em affair





Vini Jr. não marcou gols na partida que garantiu o Real Madrid nas quartas de final do Mundial de Clubes nesta terça-feira (1º). Porém, ele contou com uma torcida de peso: a modelo e influenciadora espanhola Victoria Ruiz acompanhou o brasileiro no Hard Rock Stadium , em Miami.

A jovem vem sendo apontada como novo romance do jogador desde o início do ano. Victoria, aliás, demonstra bastante proximidade com ele. Nas cadeiras próximas ao gramado, a modelo compartilhou vídeos da partida, além de fotos.

Em outro momento, ela destacou a comemoração de Vini após o gol do time. Na semana passada, a espanhola também esteve ao lado do atacante.

O affair entre Victoria e Vini Jr. parece ter colocado um ponto final no relacionamento de idas e vindas do jogador com a influencer Maju Mazalli, com quem ele namorou de 2019 a 2021. Após Victoria mostrar que estava no estádio, Maju publicou uma indireta em suas redes sociais:

“No fim das contas, ninguém te deve nada, o mundo não é justo e você é adulto. Faça seu trabalho, seja forte e não espere absolutamente nada de ninguém.”



Maju, que morava em Madri, já voltou ao Brasil e não retornou mais ao país europeu.

Nas redes sociais da moça, seguidores já comentam e afirmam que ela é o novo amor do craque. A espanhola, no entanto, não é totalmente desconhecida do público: em 2022, ela chegou a ganhar curtidas de Neymar e chegou a ser apontada como um affair do camisa 10.

Na época, Victoria também costumava acompanhar de perto os jogos do PSG em Paris e gravava o brasileiro em campo.





Quem é Victoria Ruiz

Na Copa do Mundo de Clubes, Victoria Ruiz marcou presença e chegou até usar a camisa do atacante do Real Madrid. A influencer chegou até a marcar o brasileiro em uma publicação nas redes.

Nas redes sociais, Victoria ostenta uma vida luxuosa, com jantares caros, viagens e looks de grife. Somente no Instagram, ela conta com mais de 395 mil seguidores e ainda é dona de uma marca de joias.

A espanhola compartilha todo o seu dia a dia com seguidores, chamando muita atenção.