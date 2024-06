Reprodução/Instagram Mãe de quatro: conheça dos filhos da cantora Simony

Vira e mexe os filhos de Simony virão assunto nas redes sociais. A cantora é mãe de Ryan, Aysha, Pyetra e Anthony, frutos de diferentes relacionamentos. Saiba mais sobre eles.

Ryan, 23 anos

O jovem é o primogênito da artista, fruto do relacionamento com o rapper Afro-X. Os dois se conheceram durante o show dos Racionais e, na época, ele cumpria pena por assalto à mão armada e aproveitou a saída temporária para curtir a apresentação.

Simony e Afro-X se casaram em novembro de 2001, quando Ryan já tinha cinco meses. Atualmente, o rapaz é músico e se prepara para lançar o primeiro trabalho.

Aysha, 21 anos

Herdeira de Simony e Afro-X, Aysha ganhou notoriedade ao fazer o remake de Carrossel, no SBT, com a personagem Laura. Atualmente influenciadora, ela divide a rotina com os quase 1 milhão de seguidores no Instagram.

Entre os assuntos repercutidos nas redes sociais está a transformação no corpo após revelar que sofreu bullying na escola por conta do peso.

Pyetra, 17 anos

A filha do meio é fruto do relacionamento de Simony com o ex-jogador Diego Souza. O romance começou após o fim do casamento da cantora com Afro-X, em 2004.

Sucesso no Tiktok, a jovem sonha em ser cantora e a assumiu a bissexualidade aos 14 anos. Nas redes sociais, ela compartilha declarações para a namorada.

Anthony, 10 anos

O caçula da família é filho de Simony com o engenheiro Patrick Silva, de quem se separou em 2018. O pequeno faz aparições nas redes sociais da mãe.

Simony com o filho Ryan Reprodução/Instagram Simony com a filha Aysha Reprodução/Instagram Simony com a filha Pyetra Reprodução/Instagram Simony com o filho Anthony Reprodução/Instagram Simony com os filhos na Disney Reprodução/Instagram Simony com os filhos Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp