Reprodução/redes sociais Emily Garcia e Victor Igoh anunciam bebê





A influenciadora Emily Garcia surpreendeu ao seu público nas redes sociais, após anunciar que está grávida do seu segundo filho. A novidade foi revelada na noite de quinta-feira (3/7) em um vídeo emocionante no Instagram.

A mãe de Miguel, e ex-participante do Rancho do Maia, agora, espera seu primeiro filho com o namorado, o influenciador Victor Igoh. A nova era marca a nova fase familiar que o casal está vivendo juntos.

Titina, filha de Victor de outro relacionamento também emocionou o público. A irmã mais velha que narrou o vídeo do anúncio da gravidez, tornando o momento mega especial. “Esse amor se fez presente, um amor que é bem-vindo e de um jeito lindo veio para unir ainda mais a gente…”, disse a menina.

Para anunciar, Emily gravou vídeo na praia com o pai do fruto que está esperando. Os dois, emocionados, falam sobre essa fase única na vida a dois. "Deus nunca plantaria desejos em nossos corações que fossem em vão", inicia o texto.

"Os planos d'Ele são e sempre foram perfeitos, só Ele sabe de todas as coisas! Nosso desejo sempre foi estarmos juntos e formar nossa familinha tão sonhada e abençoada. Hoje com o coração transbordando de gratidão, amor, emoção" , continua.





"A influencer, então, revela sobre o bebê que está vindo. Estamos esperando nosso bebê. Nosso lar vai crescer, nossa Fé se renova e o milagre da vida mais uma vez nos alcança" , diz.

Por fim, a famosa agradece pelo momento que está vivendo em seu círculo familiar. "Deus é bom em todo tempo. Deus obrigado por tanto… Família é um presente dos céus, um projeto escrito pelas mãos do Criador" , finalizou a influenciadora.

Quem são Emily Garcia e Victor Igoh

Emily Garcia, de 23 anos, nasceu em Londrina, Paraná. Modelo e influencer digital, ela começou a trabalhar na internet através do YouTube, fazendo participações do canal de Rezende.

A influencer acumula mais de 21 milhões de seguidores nas redes sociais e, no passado, se envolveu com Babal Guimarães, pai de seu primeiro filho, o Miguel, de 3 anos.

Já Victor Igoh, também é um modelo e influencer digital e conta com mais de 7,3 milhões de seguidores.