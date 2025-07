Reprodução/TV Brasil Fabiana Karla fala sobre ser ambidestra





Fabiana Karla foi uma das convidadas do " Sem Censura " da última quarta-feira (3). A atração, como de praxe, abordou diversos temas e, inclusive, Karla, que revelou ser superdotada, fez uma revelação surpreendente: afirmou ser ambidestra.

A famosa começou falando sobre um tema bastante presente em sua vida. “Mais do que qualquer coisa, eu queria desmistificar a ideia de que uma pessoa superdotada sabe de tudo. Eu tenho muitas inquietações, muitas coisas que, hoje, eu entendo porque sofri tanto ao longo da vida com situações que eram tão simples para outras pessoas” , iniciou.

Em seguida, explicou detalhadamente sobre sua condição. “Eu sou ambidestra. Tenho os dois lados do cérebro brigando um com o outro, porque um quer a razão e o outro quer a emoção — e você tem que se virar. Então, são várias camadas. Isso é uma condição, não é algo que eu tenha escolhido. E, ao mesmo tempo, eu queria muito falar sobre isso, porque, mais do que qualquer coisa, eu queria desmistificar a ideia de que uma pessoa superdotada sabe de tudo” , revelou.

Fabiana contou ainda que, devido à sua sensibilidade aguçada, poderia ter se destacado em outras profissões. “Ela [a pessoa superdotada] pode ter coerência em algumas coisas, um QI mais alto em determinados aspectos, mas isso não quer dizer que seja em tudo. Por exemplo, eu, na hora de falar, tenho verbo. Eu seria uma boa advogada, porque tenho, inclusive, muitas máscaras de defesa” , frisou.





A atriz também destacou sua multifuncionalidade. “Eu estou aqui conversando com vocês, e se meu filho estivesse aqui pequeno, falando comigo, eu ia dizer: ‘Espera aí, menino.’ Então…” , contou.

Por fim, falou sobre as diversas facetas de quem possui superdotação e a mega hipersensibilidade em que sente para tratar de diversas questões do dia a dia. “Aí a gente vai entendendo as máscaras que vão nos esgotando ao longo da vida e várias outras coisas. A minha hipersensibilidade em relação às pessoas faz com que, ao mesmo tempo em que eu seja muito sensível e dedicada — capaz de fazer coisas por você, realmente me desvelar por sensibilidade — isso também seja nocivo. Então, eu tenho muitas camadas” , concluiu.