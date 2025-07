Reprodução/redes sociais Suzy Camacho é indiciada após acusações





A ex-atriz da Globo, Suzy Camacho , de 64 anos, foi indiciada pela Polícia Civil de São Paulo, suspeita de ter desviado uma fortuna estimada em R$ 42 milhões de seu ex-marido, o empresário Farid Curi, que morreu em 2022, aos 85 anos.

Conforme as investigações, ela teria se aproveitado da saúde frágil do empresário para transferir parte do patrimônio nos últimos anos de vida dele.

A defesa de Suzy nega as acusações e afirma que a atriz é vítima de uma armação por parte dos filhos de Farid Curi . A atriz e o empresário se casaram em 2013, quando ele tinha 70 anos — por esse motivo, o casamento foi celebrado em regime de separação total de bens.

Após a união, os filhos de Curi acusaram a madrasta de isolar o pai e medicá-lo de forma abusiva, a fim de impedir o contato com os parentes.





Quem é Suzy Camacho?

A famosa começou a carreira ainda criança, ao vencer o concurso de beleza Mini-Miss, em São Paulo, no ano de 1971. Em 1973, foi contratada pela Record para seu primeiro trabalho como protagonista da novela Vidas Marcadas.

Em 1974, foi para a TV Tupi, onde participou de grandes sucessos como A Viagem e O Profeta. Com a extinção da rede de Assis Chateaubriand, ela seguiu para a Rede Bandeirantes, atuando em produções como Pé-de-Vento, Dulcinéia Vai à Guerra e Os Imigrantes.

Com a criação do SBT, após o fechamento da Tupi, protagonizou diversas novelas, entre elas A Força do Amor, Vida Roubada e Jerônimo.

Em 1987, transferiu-se para a TV Globo, onde fez sua primeira e única novela na emissora carioca: Brega & Chique. Na trama, dirigida por Jorge Fernando, interpretou Rosinha, personagem que despertava o interesse tanto de Teddy ( Tarcísio Filho) quanto de Amaury ( Kaká Barrete).

Com formação em Psicologia desde 1980, passou a intercalar o trabalho como atriz com o atendimento em consultório. Mais tarde, deixou de atuar definitivamente e passou a ser conhecida como Dra. Suzy Camacho, deixando para trás os folhetins.

Mesmo assim, fez diversas aparições na TV, como no Fala Brasil, da Record, e no Programa do Ratinho, do SBT. Além disso, chegou a comandar o Quem Convence, Ganha Mais, também na emissora de Silvio Santos(1930–2025). Em 2018, Suzy participou de As Aventuras de Poliana, interpretando a si mesma como psicóloga.