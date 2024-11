Reprodução: Instagram Fábio e João Assunção

Fábio Assunção opinou a respeito do filho, João Assunção, trabalhar no Rock in Rio 2024. Em entrevista à Quem, disponibilizada nesta segunda-feira (4), o ator comentou a respeito a dedidação do jovem durante o festival de música.



"Meu filho sempre trabalhou, sempre estudou. Ele é dedicado. Aquele pronunciamento que ele fez teve uma grande repercussão", iniciou. "É legítimo, ele tem 21 anos, está se colocando para o mundo e tenho imenso respeito por ele. Adorei o que ele falou", defendeu o astro.

Segundo ele, João Assunção trabalha desde o 19 anos. Sobre o dia a dia do artista na última edição do RiR, o veterano afirmou: Nunca iria incentivar, nem que pudesse, que tivesse dinheiro para 30 gerações, jamais iria incentivar um filho a não trabalhar", explicou.

"Acho que isso significa a gente. Trabalho dá dignidade. Isso para mim não tem nada comparável", finalizou ele.

Filho do ator já se pronunciou em relação aos comentários que recebe

João Assunção explicou que, embora tenha privilégios, não os usa para subir na vida. "Muita gente acha que todo privilegiado no Brasil tem esse perfil de bon vivant [...] Me sinto muito privilegiado, vim muito privilegiado nessa vida, e nunca quis me atrelar a esse tipo de imagem. Mas, pelo menos aqui no meu perfil, queria falar que não sou essa pessoa"