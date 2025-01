Reprodução: Instagram Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e filhos

Giovanna Ewbank abriu o álbum de fotos da viagem que realizou para o Colorado, nos EUA. Na última quarta-feira (22), a artista publicou alguns momentos das férias internacionais com Bruno Gagliasso, Titi, Bless e Zyan.

Em um vídeo publicado no carrossel, a apresentadora aparece esquiando com o caçula. No outro registro, a família montou um boneco de neve, visto que as temperaturas norte-americanas estão baixas devido ao inverno.

"E foi assim, dump da neve. Quem diria que iríamos amar tanto essa viagem…esquiamos, rimos até a barriga doer, compartilhamos histórias e momentos simples tão cheios de amor", iniciou na legenda.

"Vivemos esses dias como se o mundo tivesse parado e tudo o que realmente importasse estivesse ali, ao nosso lado, nossa família! Estar presente, viver intensamente e colecionar memórias é o que mais quero fazer e tenho feito com meus filhos!", comemorou Gioh.

Nos comentários da publicação, os internautas aclamaram o momento em família. "Viajar com os filhos é ter muita história vivida pra contar!", afirmou uma usuária. "Como eles estão grandes", se impressionou uma segunda. "É uma familia linda demais. A gente sente o amor de vocês mesmo a distancia", elogiou uma terceira.



Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso Reprodução: Instagram Giovanna Ewbank Reprodução: Instagram Bruno Gagliasso Reprodução: Instagram Bless Reprodução: Instagram Giovanna Ewbank Reprodução: Instagram Titi Reprodução: Instagram Giovanna Ewbank e Zyan Reprodução: Instagram Bless e Zyan Reprodução: Instagram Titi Reprodução: Instagram Boneco de neve feito pela família Reprodução: Instagram Giovanna Ewbank e Zyan Reprodução: Instagram Giovanna Ewbank e Zyan Reprodução: Instagram