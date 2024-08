Divulgação Fabio Assunção se transforma em vilão em 'Motel Destino'

Fabio Assunção está pronto para encarar um novo desafio como o vilão de 'Motel Destino', que estreia no cinema em 22 de agosto. Dirigido por Karim Aïnouz, o filme foi aplaudido de pé durante 12 minutos após a exibição no Festival de Cannes , em maio.

O thriller erótico é protagonizado por Iago Xavier, ator revelação selecionado por teste. Elemento recorrente na filmografia de Aïnouz, o erotismo é o pano de fundo do longa.

"Me interessa muito falar de desejo e revolta, temas de absoluta relevância no Brasil contemporâneo. 'Motel' é uma saga do encontro de um rapaz em fuga, totalmente vulnerável, com uma mulher aprisionada pelas dinâmicas de um casamento abusivo. Unidos pelo destino, seus caminhos se cruzam e a história se desenrola", resume Aïnouz.

A trama de Motel Destino

Heraldo (Igor Xavier) trabalha para uma organização criminosa e após cometer uma gafe, é ameaçado de morte. Ele decide se refugiar num motel de beira de estrada no Ceará e acaba se envolvendo com a própria gerente, Dayana (Nataly Rocha), que vive numa relação tóxica abusiva com o dono do local, Elias (Fabio Assunção).

Assista ao trailer de Motel Destino:





Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

