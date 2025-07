Reprodução Instagram Carolina Dieckmmann

Carolina Dieckmmann usou as redes sociais nesta quarta-feira (2) para abrir um álbum de fotos de biquíni. A artista, que interpreta Leila em "Vale Tudo", ainda brincou sobre o motivo de ter resgatado os cliques com as peças de banho.







"Só porque tá chovendo no Rio, eu decidi voltar no rolo da câmera e trazer meu findi [fim de semana] quentinho pro feed [principal interface das plataformas de interação virtual]", escreveu ela como legenda da postagem.

Os registros foram postados no Instagram, rede social na qual ela acumula mais de 8,6 milhões de seguidores. Nos comentários da postagem, celebridades da classe artística e fãs rasgaram elogios a ela.

"Linda demais", afirmou Tata Werneck, atriz e apresentadora do "Lady Night", programa exibido no Multishow. "Tão linda", concordou Mari Saade. "Linda", destacou Dani Calabresa.

"Uma boneca", declarou um fã na plataforma de Mark Zuckerberg. "Deusa", disse uma segunda. "Maravilhosa", cravou uma terceira . "Arrasou", disse ainda uma quarta.

Mudança de nome

Antes conhecida como Carolina Dieckmann, a atriz agora usa uma nova grafia no nome, com a adição de um M no sobrenome, que agora é Dieckmmann. Ela fez a mudança por conta da numerologia sequencial das letras que compõem a nomenclatura.