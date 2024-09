Reprodução Instagram - 22.9.2024 Carolina Dieckmann com o filho, Davi Frota

Carolina Dieckmann, de 46 anos, surpreendeu os seguidores do Instagram no último sábado (21), quando usou a rede social para compartilhar um registro raro com o primogênito, o jovem Davi Frota, de 25 anos. A atriz fez a publicação para entrar em uma nova trend do momento.







"Quem tiver filho bonito, poste o seu", pedia a trend. Carolina resolveu participar e publicou uma foto na qual surgia ao lado do herdeiro. Davi Frota é fruto da antiga relação da artista com Marcos Frota. O ex-casal ficou junto entre os anos de 1997 e 2004.





Segundo filho

Além de Davi Frota, Dieckmann é mãe de José Worcman, de 17 anos. O segundo filho da artista é fruto da atual relação com Tiago Worcman. Em maio deste ano, Carolina e Tiago celebraram 17 anos de união.





'Vale Tudo'?

Longe das novelas desde 2023, quando interpretou a advogada Lumiar Lorenzo, de "Vai na Fé", Carolina Dieckmann tem sido cotada para compor o elenco do remake de "Vale Tudo". O diretor da adaptação será Paulo Silvestrini, com quem a atriz já trabalhou na última novela que participou.

