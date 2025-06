Instagram Luana Piovani critica defesa a Leo Lins após condenação de 8 anos

A atriz Luana Piovani criticou a defesa pública feita ao humorista Leo Lins, condenado a 8 anos de prisão por discursos de ódio em um show de 2022. Por meio das redes sociais, nesta terça-feira (4), a artista afirmou que a punição é justa e comparou o caso a outros crimes. " Eu não acho pouco 8 anos para uma pessoa que faz piadas com as minorias marginalizadas ", disse.

As declarações foram feitas nos stories do Instagram. Luana classificou como “ absurda ” a reação de famosos que demonstraram apoio ao comediante.

“ Só homem está defendendo o humorista, vocês repararam? ”, questionou.

A atriz também disse que piadas preconceituosas incentivam a violência contra grupos vulneráveis.

“ Isso pode parecer que não, mas com certeza engrossa o couro de quem bate nas pessoas da comunidade LGBTQIA+, nas pessoas que agridem, que violentam, que estupram, que assassinam, que agridem fisicamente ou psicologicamente ”, afirmou a atriz.

Luana ainda declarou que há uma tentativa de “ extermínio ” de minorias no Brasil.

Ela demonstrou revolta com o que classificou como inversão de valores.

“ Achar que Corte Real pegar 15 anos de cadeia por colocar Miguel no elevador e ele morrer é muito pouco. Um estupro ter uma condenação de 8 anos é muito pouco. Mas 8 anos para quem faz piada com minorias não é ”, declarou.

A atriz mencionou ainda a diferença no tratamento judicial a pessoas brancas e ricas.

“ Isso vai virar uma cesta básica, dois anos de serviços públicos. A verdade é essa, não vão ser 8 anos. Só preto pobre vai para a cadeia ”, disse.

Justiça condena Leo Lins por piadas discriminatórias

Leo Lins foi condenado pela Justiça Federal a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por promover discursos discriminatórios durante um show da turnê “ Perturbador ”, em 2022. A sentença também inclui multa e indenização por danos morais coletivos.

No espetáculo, publicado no YouTube, o humorista fez piadas envolvendo racismo, pedofilia, gordofobia, abuso sexual, tragédias e minorias. O vídeo ultrapassou 3 milhões de visualizações. A juíza considerou agravante o uso de tom humorístico em conteúdos que incitam violência.

A pena incluiu o pagamento de R$ 303.600 por danos morais coletivos e multa de 1.170 salários mínimos. A decisão foi baseada no entendimento de que liberdade de expressão não pode justificar discurso de ódio. A defesa afirmou que vai recorrer.

Os advogados Carlos Eduardo Ramos e Lucas Giuberti classificaram a decisão como “ triste capítulo para a liberdade de expressão no Brasil ”. Eles também disseram que a pena é comparável às aplicadas por crimes como tráfico ou homicídio.

A juíza Barbara de Lima Iseppi destacou que Lins demonstrou consciência sobre o impacto das piadas e dos riscos legais envolvidos. A Justiça considerou o conteúdo discriminatório e ofensivo aos direitos fundamentais.

Quem é Leo Lins e por que ele é figura polêmica

Comediante de stand-up, Leo Lins tem 42 anos e ficou conhecido após participar do quadro “ Quem Chega Lá ”, no extinto “ Domingão do Faustão ”, em 2008. Ele também fez parte do programa “ Legendários ” e integrou o elenco do “ The Noite com Danilo Gentili ”.

Leo é famoso nas redes sociais. Tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e no TikTok, e mais de 1,5 milhão de inscritos no YouTube. Seus vídeos acumulam mais de 169 milhões de visualizações.

Apesar da base de fãs, Lins é frequentemente criticado por piadas de cunho racista, capacitista e machista. Famosos como Antonio Tabet, Mauricio Meirelles e Fábio Rabin saíram em sua defesa após a condenação.

O humorista comentou o caso nas redes, ironizando a Justiça. Em um post, escreveu: “ Ironia ou realidade? Arte ou crime? ”, ao se referir a uma imagem da deusa da Justiça usada como divulgação de seu novo show.