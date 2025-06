Instagram Mãe de Virginia nega críticas à filha após curtidas polêmicas

A influenciadora Margareth Serrão, mãe de Virginia Fonseca, se pronunciou nesta sexta-feira (27) após repercussão de curtidas em publicações que criticam a filha e defendem Zé Felipe. Prints dessas interações viralizaram nas redes sociais e levantaram suspeitas sobre um possível apoio da empresária ao ex-genro, com quem Virginia encerrou o casamento há um mês.

A declaração foi feita nos Stories do Instagram, após o programa Fofocalizando , do SBT, comentar o caso. Margareth afirmou que não curtiu nenhum dos posts de forma consciente e sugeriu que os cliques tenham ocorrido de forma acidental durante o uso do aplicativo.

As curtidas de Margareth apareceram em postagens que associam a separação à escolha de Virginia por assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio. Uma delas dizia que a influenciadora " preferiu o brilho da avenida ". Em outra, a crítica afirmava: “ Ela escolheu o brilho, mas esqueceu da base ”.

Outros comentários também sugerem que a influenciadora teria deixado as prioridades de lado. Uma das publicações curtidas dizia: “ Quis viver o momento, sem medir o que deixava para trás. Zé Felipe sempre foi firme. Esteve ali quando o mundo pesava ”.

Após a repercussão, Margareth gravou um vídeo esclarecendo a situação. “ Estou vendo que saiu nos sites de fofoca que eu curti alguns posts falando do divórcio. Sinceramente, eu não curto nada disso. Eu nem estou curtindo nada ultimamente no Instagram ”, afirmou.

Ela explicou que pode ter clicado nos conteúdos sem perceber. “ Quando a gente está vendo o Instagram e passando [o feed], pode ser que meu dedo clicou e eu nem vi. Isso pode acontecer ”, disse.

Virginia e Zé Felipe oficializam processo de separação

A empresária também sugeriu que as netas podem ter usado o celular. “ Às vezes, estou com o meu Instagram aberto e brincando com as meninas. Maria Alice e Maria Flor vão lá e pegam [o celular]. Alguma coisa assim aconteceu. Eu não curti. É isso ”, declarou.

Margareth evitou tomar partido e deixou claro que não pretende se envolver publicamente. “ Não tenho que dar a minha opinião através de post das pessoas. Se eu tiver alguma coisa para falar com a Virginia ou com o Zé Felipe, eu vou falar com eles ”, afirmou.

Na quarta-feira (26), a assessoria do ex-casal confirmou que Zé Felipe entrou com o processo de divórcio no Tribunal de Justiça de Goiás. O cantor não solicitou a guarda dos filhos, mas busca estabelecer os termos da guarda compartilhada, com lar materno como referência.

O casal ficou junto por quatro anos e oficializou a união em 2021. São pais de três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de quase 10 meses.

Após o anúncio da separação, Zé Felipe deixou a mansão onde vivia com Virginia. Ele se mudou para um imóvel próximo, a fim de manter contato constante com os filhos durante o processo de adaptação familiar.