Reprodução/Instagram Virgínia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca publicou nesta quinta-feira (26) uma mensagem reflexiva em meio ao processo de separação com Zé Felipe. A apresentadora compartilhou nos stories do Instagram a imagem de uma criança carregando dois baldes de água, acompanhada da frase: “ Quem carrega o próprio balde dá valor a cada gota d’água ”.

A postagem foi feita horas após o programa Fofocalizando , do SBT, divulgar com exclusividade que Zé Felipe entrou com pedido oficial de divórcio no Tribunal de Justiça de Goiás. A assessoria do casal confirmou a informação e disse que a ação busca formalizar o fim do casamento por conta da presença de filhos menores.

Segundo a nota, Zé Felipe não solicitou a guarda exclusiva das crianças, mas busca estabelecer os termos da guarda compartilhada com base na residência materna. O casal tem três filhos: Maria Alice, de quatro anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de nove meses.

A separação foi anunciada publicamente no fim de maio. Os dois estavam juntos desde 2020 e oficializaram a união em 2021. Após a decisão, Zé Felipe deixou a mansão onde vivia com a influenciadora e se mudou para um endereço próximo, visando manter proximidade com os filhos.

A mensagem postada por Virginia foi interpretada por seguidores como uma alusão ao momento atual. Nos comentários de outras publicações, fãs demonstraram apoio e elogiaram a postura da apresentadora diante da separação. “ Você é luz, Virginia. Vai superar tudo com maturidade e amor pelos filhos ”, escreveu uma seguidora.