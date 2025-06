Reprodução/Instagram Amigo de Zé Felipe diz que Virginia decidiu fim do casamento

Em uma participação recente no PodCats, MauMau, amigo próximo do cantor Zé Felipe, de 27 anos, trouxe à tona novos detalhes sobre o fim do relacionamento do artista com a influenciadora Virginia Fonseca , de 26 anos. O casal anunciou a separação em maio deste ano, após cinco anos juntos e três filhos em comum.

Durante o programa, MauMau, que estava acompanhado do influenciador Gordão da XJ, deixou claro que a decisão de encerrar o casamento partiu exclusivamente de Virginia. "Papo reto. Virginia perdeu um homem de valor. Vacilou" , disparou.

Questionado pela apresentadora Mari Menezes se o término havia sido um consenso entre os dois, ele respondeu: "Não. Sou amigo do cara, entendeu? Tô sabendo de tudo. Não posso entrar nessa polêmica, vamos encerrar esse podcast".





O anúncio da separação

No dia 27 de maio, Virginia e Zé Felipe compartilharam um comunicado conjunto em suas redes sociais, afirmando que seguiriam unidos como amigos para cuidar dos filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos", escreveram.

A influenciadora também destacou que a escolha foi baseada na honestidade: "Optamos pela verdade e não por uma vida de aparências. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena".

Rumores e repercussão

Apesar da mensagem de tranquilidade divulgada pelo casal, a declaração de MauMau reacendeu os rumores sobre possíveis discordâncias no processo de separação. O influenciador, que se diz próximo de Zé Felipe, insinuou que Virginia teria tomado a decisão unilateralmente, contrariando a versão apresentada publicamente.

Enquanto os fãs especulam sobre os motivos por trás do fim do relacionamento, o casal tem mantido uma postura discreta, focando na criação dos filhos. Recentemente, foram vistos juntos em uma festa de aniversário do caçula, José Leonardo, demonstrando que a relação continua amigável.