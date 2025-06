Reprodução/Instagram Virginia e Zé Felipe

O cantor Zé Felipe, de 27 anos, afirmou que não pretende remover nenhuma das tatuagens que fez durante o casamento com Virginia Fonseca. O casal anunciou o divórcio em maio de 2025. A declaração foi dada em resposta a seguidores nas redes sociais, no último fim de semana, após abrir uma caixa de perguntas no Instagram.

O casal ficou junto por cinco anos e tem três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 8 meses. Durante esse período, fizeram várias tatuagens em conjunto. " Nenhuma. Inclusive eu quero fazer mais. Mas remover, não! De forma alguma ", respondeu o cantor.

Entre os desenhos feitos pelo casal estão os apelidos “ Vi ” e “ Zé ”, tatuados no pescoço, além de uma imagem de jatinho no braço, representando um presente dado por Virginia ao cantor. Em viagem recente ao Japão, eles tatuaram a palavra " amor " em kanji, como forma de registrar o aniversário de Zé Felipe.

O cantor também tatuou “ A + F = M² ”, fórmula que representa Maria Alice e Maria Flor, suas duas filhas mais velhas. Para o caçula, José Leonardo, ele gravou as iniciais “ JL ” no corpo. Outra homenagem à família é uma tatuagem em referência à ex-sogra, Margareth Serrão.

Zé Felipe tem ainda desenhos com mensagens religiosas, mãos em oração, um leão cobrindo as costas e a frase “ soy brillante ”, acompanhada por um emoji. No peito, guarda a assinatura do pai, Leonardo, e no pulso, a da mãe, Poliana Rocha. Ambas foram feitas em 2016.

Na época, o cantor justificou as escolhas: " Simbolizando todo amor e cumplicidade que temos! [...] Fiz a assinatura da minha mãe, para todos os dias lembrar da mulher guerreira que ela é, e tudo que fez e faz por mim ", disse.

Mesmo após o anúncio da separação, Zé Felipe e Virginia continuam usando alianças de casamento, avaliadas em mais de R$ 52 mil cada.