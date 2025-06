Reprodução/Instagram Zé Felipe

O cantor sertanejo Zé Felipe, de 26 anos, abriu seu coração aos fãs e explicou o motivo de seu recente sumiço das redes sociais. Em um desabafo sincero, o artista, que recentemente anunciou o fim de seu casamento de cinco anos com Virginia Fonseca, contou que decidiu priorizar sua saúde mental e iniciou terapia.

"Galera, sumido… porque estava fazendo terapia! Vida, viu, mano! De verdade… A gente fica um pouco, às vezes, com preconceito, mas depois que faz... a cabeça parece que fica limpa", revelou Zé Felipe em seus stories no Instagram.

O cantor, que está no segundo dia de terapia, já sente os benefícios do processo: "É bom, organizar os pensamentos... e a cabecinha ficar 'psi'", disse, fazendo um gesto positivo. Ele ainda incentivou quem está em dúvida a procurar ajuda profissional: "Segundo dia e já tá bom! É bom de verdade".





Desmentindo rumores e priorizando os filhos

O posicionamento sobre sua saúde mental veio dois dias após Zé Felipe negar veementemente os boatos de que estaria envolvido romanticamente com uma de suas bailarinas. Na quarta-feira (4), ele usou as redes para esclarecer a situação e desabafar sobre as fofocas.

"Eu nunca traí a Virginia, nunca traí minhas filhas, minha família, tá? Até tem foto em camarim com a mão no ombro, e é isso. As bailarinas não cumprimentam assim, ó… Eu respeito… Só que aí a mentira vai virando verdade. Aí é 'não sei o quê, não sei o quê', e você não fala nada, fica de boa... E vira verdade. Mas agora deu. Acabou. Quer falar mentira? Prova. Porque a verdade é uma só" , afirmou.

Além disso, o cantor também falou sobre sua mudança de casa após o término do relacionamento. Ele garantiu que não houve brigas com Virginia e que a decisão de se mudar foi tomada pensando no bem-estar dos três filhos do casal: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"Graças a Deus está tudo certo, não fui expulso de casa. Partiu de mim, Virginia nem comentou nada disso. Acho que é o melhor a ser feito mesmo" , explicou. Zé Felipe já se instalou em uma nova residência, localizada a cerca de 300 metros da antiga casa, para manter a rotina das crianças.

Respeito e amizade acima de tudo

O artista reforçou que o relacionamento com Virginia segue baseado no respeito e na amizade, com foco na criação dos filhos.

"Eu acho que o mais importante é blindar as Marias, o José, para eles não sentirem nada disso, até porque eles não têm culpa. Não teve briga, tudo que a gente construiu nesse casamento foi juntos" , declarou.

Zé Felipe também destacou que, independentemente da separação, ele e Virginia continuarão unidos como pais. "Pai e mãe é para sempre, né? Então é isso. O papel do homem é sair de casa. Nunca vou tirar minhas filhas da rotina delas e o José da rotina dele."

O cantor encerrou sua mensagem agradecendo aos fãs pelo apoio e reafirmando sua fé: "O que fica é o respeito, a amizade e as bênçãos, que são os nossos filhos. O futuro a Deus pertence e vamos para cima".