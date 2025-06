Reprodução/Instagram Virginia e Zé Felipe

Em um anúncio que surpreendeu fãs e admiradores, Virginia Fonseca e Zé Felipe confirmaram no dia 27 de maio de 2025, durante uma viagem a Portugal, o fim de seu casamento . Com uma mensagem conjunta nas redes sociais e uma imagem que simbolizava o carinho mútuo, o ex-casal declarou: “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente” . A decisão, segundo eles, foi tomada com respeito, maturidade e foco em seu bem maior: os filhos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

"Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos" , escreveram os dois, ao reforçar que a prioridade continuará sendo o bem-estar das crianças. O relacionamento, iniciado em 2020, rapidamente se transformou em uma família. Em março de 2021, em meio à pandemia, oficializaram a união em uma cerimônia íntima. Pouco depois, nasceram Maria Alice (maio de 2021), Maria Flor (outubro de 2022) e José Leonardo (setembro de 2024).





Emoção no palco em Coimbra

Logo após o anúncio, Zé Felipe subiu ao palco em Coimbra, Portugal, e não conteve a emoção ao interpretar “Só Tem Eu”, visivelmente tocado pela ocasião, enquanto Virginia assistia tudo da plateia. No dia seguinte, ele usou as redes sociais para pedir empatia e respeito à ex-companheira. “Não tem quem está sofrendo mais ou menos. Cada um lida de um jeito. Mas eu sei que ela está com o coração despedaçado, assim como eu” , declarou, rebatendo ataques direcionados à influenciadora.

Aniversário de Maria Alice

Mesmo com o fim da relação, os dois seguiram unidos nos momentos importantes da família. Em 30 de maio, comemoraram juntos o aniversário de quatro anos da filha mais velha, Maria Alice. Virginia compartilhou uma homenagem comovente à filha, refletindo sobre o amor materno e agradecendo pela oportunidade de ser mãe. Zé Felipe, por sua vez, destacou a transformação emocional que a paternidade lhe trouxe e se disse grato pelo presente da vida que é sua filha: “Você e seus irmãos são a tradução do amor pra mim”.

A celebração oficial de aniversário aconteceu no dia 2 de junho, em Goiânia, com uma grande festa temática chamada “O Céu de Maria Alice”. Diferente das comemorações anteriores, os convidados foram orientados a não utilizar celulares, preservando a intimidade e o ambiente familiar em meio à nova fase da vida dos pais da aniversariante.





Um novo capítulo sem alianças

Outro detalhe simbólico marcou o início do novo capítulo: no dia 4 de junho, os dois apareceram publicamente sem as icônicas alianças do casamento, da grife Cartier. A ausência das joias reforçou, discretamente, que a decisão está sendo respeitada e levada com seriedade por ambas as partes.