Brad Pitt, de 61 anos, surpreendeu os fãs ao fazer uma declaração inusitada durante participação no podcast "Armchair Expert", apresentado por Dax Shepard, marido de Kristen Bell.

Isso porque o ex de Angelina Jolie falou sobre sexualidade e negou ter tido alguma experiência homoafetiva. Na mídia, ele assumiu relacionamentos apenas com mulheres.





"Você sabe que eu nunca tive uma experiência gay", começou o ator. Em seguida, ele brincou com o apresentador e disse que, caso fosse tentar se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, não seria com o comunicador.

"Eu meio que perdi a chance [de ter uma experiência gay], mas se tivesse, não seria com você", debochou o intérprete, conhecido por produções como "Guerra Mundial Z", "A Grande Aposta", "Lobos" e "Trem-Bala".

Separação

Após anos de disputa judicial, o ator finalizou recentemente o processo de separação de Angelina Jolie, com quem firmou um acordo em dezembro do último ano. O pedido oficial de divórcio, no entanto, foi feito por Jolie em 2016, marcando o início de uma longa batalha nos tribunais.

A relação entre os dois começou em 2004, durante as filmagens de Sr. e Sra. Smith, onde a conexão fora das câmeras logo evoluiu para um romance duradouro. Eles oficializaram a união em 2014 e, ao longo dos anos juntos, formaram uma família com seis filhos.