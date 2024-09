Reprodução/Instagram Brad Pitt quer se mudar dos EUA









Brad Pitt estaria pensando em se mudar dos Estados Unidos para e Europa após ter parado totalmente de falar com os filhos, frutos de seu antigo relacionamento com Angelina Jolie .





De acordo com informações divulgadas pela revista norte-americana Life & Style, o ator acredita que a ex jogou os filhos contra ele e não tem chance deles mudarem de ideia sobre ele em nenhum futuro próximo.

Fontes próximas do astro falaram com o veículo dizendo que Pitt pensa em mudar de continente e morar com a atual namorada, Ines de Ramon e ele está sendo incentivado por seu amigo de longa data, o também ator George Clooney .

“O Brad considerou Los Angeles sua casa por muito tempo. É onde está a produtora dele e muito de seus imóveis, ele também sempre considerou o melhor local possível para manter sua relação com os filhos, oferecendo a eles certa estabilidade, mas infelizmente ele quase não os tem visto ultimamente, tendo o destruído”, disse o insider.

“Ele ainda é assombrado pelo fato de estar tão próximo deles, mas também tão distante. Ele agora tem falado que uma mudança de ares pode ser o que a mente dele precisa, pelo menos até os filhos se reaproximarem dele, o que ele deseja e reza para acontecer”, completou.

E Clooney que morou durante anos na Itália com a mulher, a advogada Amal Clooney está incentivando ainda mais o amigo: “O George tem falando um monte para ele como é melhor a vida na Europa, explicado como é tranquilo administrar uma produtora mesmo do outro lado do oceano. O Brad ama a França e a Itália e tem passado muito tempo no Reino Unido, então a ideia de largar a vida nos Estados Unidos para um recomeço tem soado mais do que interessante”.

Brad e Angelina Jolie ficaram juntos por 10 anos e tem seis filhos: Maddox (23 anos), Pax (20 anos), Zahara (19 anos), Shiloh (18 anos) e os gêmeos Knox e Vivienne (16 anos).

Os mais velhos pediram na Justiça dos Estados Unidos para que o sobrenome do pai fosse tirado da certidão e cortaram os laços com ele. Pitt só pode entrar em contato com os filhos caçulas.