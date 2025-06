Reprodução Filha de Angelina Jolie retira sobrenome de Brad Pitt na Justiça

Shiloh Jolie, filha de Angelina Jolie e Brad Pitt, retirou o sobrenome do pai oficialmente e passou a se identificar apenas com o nome materno. A mudança foi reconhecida por um juiz da Suprema Corte de Los Angeles em agosto de 2023, após a jovem completar 18 anos em maio e solicitar a alteração.

A informação foi revelada com exclusividade por USA Today , que teve acesso ao processo judicial. Segundo o documento, “ não havendo objeções, o pedido de mudança de nome foi concedido ”. A partir disso, Shiloh passou a se chamar legalmente Shiloh Nouvel Jolie.

Durante um evento de moda realizado em Los Angeles na última semana, Shiloh apareceu em público usando um novo nome artístico: Shi Joli. A jovem participou do lançamento da coleção cápsula da estilista francesa Isabel Marant com a marca Net-A-Porter, onde recebeu créditos pela coreografia apresentada.

Antes da audiência, como exige a legislação da Califórnia, a jovem publicou notificações semanais em um jornal local anunciando a intenção de mudar o nome. A audiência aconteceu meses depois da divulgação oficial da separação entre os pais, encerrando um processo de oito anos.

Brad Pitt e Angelina Jolie têm seis filhos: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox. Shiloh é a primeira entre eles a tomar publicamente a decisão de remover o sobrenome do pai.

A mudança de nome acontece em meio a rumores de afastamento entre Pitt e os filhos. Nos últimos anos, Angelina tem aparecido ao lado das crianças com frequência, enquanto Pitt mantém uma postura mais reservada sobre a vida familiar.

Questionado pela revista GQ sobre o fim do divórcio com Angelina, Brad Pitt respondeu de forma contida. “ Não, eu não acho que tenha sido algo tão importante. Só algo que se concretizou. Legalmente ”, afirmou o ator em entrevista publicada no dia 28 de maio.