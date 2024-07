Reprodução Angelina Jolie faz apelo público a Brad Pitt em meio a processo judicial

A disputa judicial de Angelina Jolie e Brad Pitt segue a todo vapor. Os artistas anunciaram a separação em 2019, mas o divórcio ainda não foi finalizado devido a uma propriedade na França.

O ex-casal comprou a vinícola, Château Miravel, em 2008 e lutam na justiça sobre a venda da participação da atriz. Na quarta-feira (17), a equipe jurídica da artista emitiu um comunicado onde ela faz um apelo ao ex-marido para que a família possa "encontrar um caminho de cura".

"Pitt tem o controle de todas as propriedades que o casal compartilhou, bem como o controle do negócio, mas ainda assim exige mais e está processando Angelina em US$67 milhões [aproximadamente R$370 milhões], mais indenizações punitivas", explicou o advogado Paul Murphy. A ação do ator impede a ex-esposa de vender a parte da propriedade.

O advogado ainda sugeriu que Pitt estaria usando as ações para punir Angelina e "encobrir" o comportamento abusivo dele. "Ao fazer isso, Pitt questionou diretamente porque tentou punir e controlar Angelina, exigindo um NDA [acordo de não-divulgação] recentemente para cobrir sua má conduta e abuso pessoal. Estas ações são centrais neste processo. Não estamos surpresos de que o Sr. Pitt tenha medo de entregar os documentos que demonstram esses fatos", apontou.

Em 2023, Angelina Jolie entrou na Justiça com detalhes de agressões que teria sofrido do marido durante uma viagem da França à Califórnia.

"Enquanto Angelina pede novamente ao Sr. Pitt para encerrar a briga e finalmente colocar sua família em um caminho claro para a cura, a menos que o Sr. Pitt retire seu processo, Angelina não tem escolha a não ser obter evidências necessárias para provar que suas alegações estão erradas", finalizou o advogado.

