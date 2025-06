Reprodução Instagram - 22.6.2025 Deborah Secco usa biquíni preto

Prestes a assumir um novo desafio profissional, Deborah Secco resolveu usar o tempo livre para se refrescar e renovar o bronzeado em meio ao verão europeu. A atriz de 45 anos usou as redes sociais no último sábado (21) para compartilhar cliques de biquíni e mostrar que fugiu do frio do Brasil.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 26 milhões de seguidores, ela surgiu com uma peça de banho preta. Nas fotos, ela aproveitou para mostrar a definição abdominal, reflexo da rotina regrada de treinos e alimentação balanceada.





Na ocasião, Deborah estava em uma jacuzzi. Vale lembrar que a artista não está no Brasil; ela optou por fazer uma viagem internacional e está aproveitando as paisagens paradisíacas de Barcelona.

Nova função

Conhecida pelas vilãs e mocinhas que interpretou em novelas da Rede Globo, Deborah Secco se dedica a um novo rumo profissional. A partir do dia 18 de julho, o público verá a atriz assumir o cargo de apresentadora.

Caberá a ela apresentar a primeira temporada do reality "Terceira Metade". Exibido na plataforma de streaming do Grupo Globo, o programa servirá para auxiliar casais não monogâmicos a encontrarem um terceiro parceiro para a relação.

Fora da Globo

Deborah Secco encerrou o contrato de exclusividade com a Rede Globo em 2024. O último trabalho dela na emissora foi em "Elas por Elas".