Reprodução/Instagram Deborah Secco

Sempre aberta para falar de sua vida amorosa, Deborah Secco aborda tópicos de sua trajetória em entrevistas, como os seus trabalhos, a sua sexualidade e a autonomia da mulher.

Atualmente, ela vive um namoro com o produtor musical Dudu Borges. Mas com quem ela se relacionou antes dele? Relembre os namorados da veterana.



Marcelo Faustini

Foto: Reprodução Deborah Secco e Marcelo Faustini

No começo de sua carreira, nos anos 90, Secco se envolveu rapidamente com Marcelo Faustini, que era conhecido pela carreira musical e por ter sido ex-paquito. A relação entre eles durou poucos meses.

Papinha (Rogério Gomes)

Deborah Secco e Papinha Foto: Reprodução

Primeiro casamento dos três que teve ao longo da vida, Deborah iniciou um namoro com Rogério Gomes, também chamado de Papinha. O caso começou quando a artista tinha apenas 18 anos. Eles se casaram, mas se divorciaram em 2001.

Maurício Mattar

Foto: Reprodução Deborah Secco e Maurício Mattar

A veterana engatou um breve relacionamento com Maurício Mattar durante as gravações da novela "A Padroeira", na qual contracenavam juntos. O affair durou cerca de 11 meses.

Dado Dolabella

Foto: Reprodução Deborah Secco e Dado Dolabella

Um dos nomes mais polêmicos entre as celebridades, Dado Dolabella também ficou com Deborah Secco. Os dois, que chegaram a ficar noivos, se envolveram por dez meses e terminaram por conta do desgaste da relação.

Marcelo Faria

Foto: Reprodução Deborah Secco e Marcelo Faria

Quando estrelaram "Celebridade", em 2003, a atriz e Marcelo Faria também tiveram um breve namoro, que não durou muito tempo.

Marcelo Falcão

Foto: Marcos Ribolli Deborah Secco e Marcelo Falcão

A intérprete e o cantor ficaram juntos por dois anos. Os dois noivaram, mas terminaram antes de oficializar o compromisso. Durante o tempo que ficou com o músico, a artista tatuou a frase “Falcão, amor verdadeiro, amor eterno”. Quando eles terminaram, a artista a removeu.

Roger Flores

Foto: Reprodução Deborah Secco e Roger Flores

Segundo casamento de Secco, o namoro com Roger Flores, jogador de futebol, começou em 2007. Após dois anos, eles se casaram e terminaram no mesmo ano. Pouco tempo depois, eles retomaram a união, que terminou de vez em 2013.

Allysson Castro

Foto: Reprodução Deborah Secco e Allyson Castro

Após o fim de seu casamento com Flores, Deborah se envolveu rapidamente com Allyson Castro, conhecido por ser um cantor gospel. Entretanto, o affair não foi para frente.

Bruno Torres

Foto: Reprodução Deborah Secco e Bruno Torres

A veterana trabalhou com Bruno Torres no longa "A Estrada do Diabo", em 2013. Eles se envolveram por cerca de 7 meses.

Hugo Moura

Reprodução/Instagram Deborah Secco e Hugo Moura

Terceiro casamento da atriz, em 2014, Deborah começou a se relacionar com Hugo Moura. Os dois oficializaram a união em 2015 e tiveram uma filha juntos, Maria Flor. Em 2024, eles anunciaram a separação.