Reprodução Instagram - 18.12.2024 Deborah Secco

Deborah Secco, de 45 anos, tem aproveitado os dias de descanso para curtir as festas carnavalescas deste ano. A atriz pontuou que não pretende desfilar como rainha de bateria nas próximas festas carnavalescas. "Eu acho que é natural perguntarem se eu toparia, mas também não me aflige em dizer que jamais. Acho que é muito cansativo, precisa de muito comprometimento e infelizmente a minha agenda não permite. Eu prefiro usar o Carnaval para me divertir mesmo", declarou.





A atriz, longe das novelas desde abril de 2023, quando protagonizou o remake de "Elas por Elas", admitiu que já beijou na boca e ainda comentou se seria rainha de bateria em outras edições do Carnaval.

"Ô Leo. Tenho beijado na boca", disse a artista, em entrevista ao portal Leo Dias. Secco ainda relembrou ao veículo de um "perrengue" que vivenciou em 2004, ano em que se machucou nos desfiles da Grande Rio. "Ali já foi um perrengue, né? Porque ser rainha de bateria, amor, é o maior perrengue que tem. Meu Deus, eu saí da avenida toda cortada, toda machucada", contou.

Fora da Globo

Deborah Secco encerrou o contrato de exclusividade com a Rede Globo em 2024. O último trabalho dela na emissora foi em "Elas por Elas". Agora, ela estreará como apresentadora. Caberá a Deborah comandar a primeira temporada do reality "Terceira Metade", no Globoplay.