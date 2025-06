Reprodução: Instagram/@anapaulapadraooficial Ana Paula Padrão

Ana Paula Padrão utilizou as redes sociais, no último domingo (15), para comaprtilhar com os seguidores detalhes de seu dia. Ela chamou a atenção ao surgir em fotos de biquíni. Mesmo com as baixas temperaturas que estão por vir devido ao inverno, a apresentadora não deixou o clima abalar o seu momento de descanso.



" Meu tipo de inverno preferido ", brincou a artista. No registro, ela aparece em um cenário paradisíaco e com um modelito marrom. Nas redes sociais, a jornalista publica fotos do dia a dia, além de dividir detalhes da rotina com os seguidores.

Em dezembro de 2024, a apresentadora deixou o Masterchef Brasil , programa que comandou por 10 anos. Além dela, chefes como Paolla Carosella, Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça formavam o time de jurados da competição culinária.



Antes da carreira no reality, a comunicadora trabalhava com o jornalismo diário: Ana Paula tem passagens pela Globo, Record, SBT e a extinta TV Manchete. Momentos antes de deixar o programa da Band, ela anunciou primeiramente aos colegas de elenco.

" Antes dela ser anunciada, ela conversou com a gente, eu falei com ela, ela falou: 'Eu vou sair, eu vou ter outras coisas pra fazer, a gente é uma família, mas vou alçar novos ares' '", contou Fogaça.