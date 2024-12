Reprodução: Instagram Henrique Fogaça e Ana Paula Padrão

Henrique Fogaça opinou sobre a saída de Ana Paula Padrão do Masterchef . Em entrevista à Caras, o chef de cozinha contou quando descobriu que a colega iria deixar o reality culinário e teceu comentários a respeito da jornada dela no programa.



"A Ana é uma pessoa que tem muito tempo de jornalismo, de televisão, uma pessoa muito dedicada", iniciou ele. "Ela entrou no ramo Entretenimento, do Masterchef, ela sempre falou em entrevistas, que ela nunca imaginou fazer um programa diferente do jornalismo, e estar na bancada, mas ela aceitou esse desafio e eu acho que ela teve uma trajetória muito bonita dentro de todo o profissionalismo que ela tem", aclamou.

Ele, então, avaliou a trajetória da jornalista: "Ela tem profissionalismo como uma porta-voz do programa, de dar as regras, tudo. Então acho que tudo na vida tem um ciclo, né? O começo, o meio e o fim, e acho que ela fechou com chave de ouro aí".

Apresentadora revelou saída para os colegas

Segundo Fogaça, Ana Paula Padrão contou para ele e aos outros chefs antes de comunicar ao público e à imprensa: "Antes dela ser anunciada, ela conversou com a gente, eu falei com ela, ela falou: 'Eu vou sair, eu vou ter outras coisas pra fazer, a gente é uma família, mas vou alçar novos ares''', explicou.