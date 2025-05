Reprodução Instagram - 6.5.2025 Ana Paula Padrão posa de biquíni

Ana Paula Padrão, de 59 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (5) para mostrar aos fãs como decidiu aproveitar os dias de descanso com fim de semana estendido com o feriado de sexta-feira (1°), data que celebra o Dia do Trabalhador no Brasil.







"Estamos ainda comemorando um feriado esplêndido em luz, felicidade, amigos (os antigos e os novos que foram grandes presentes) e a importância de valorizar o descanso", começou ela, por meio de álbum de fotos publicados no Instagram, plataforma na qual acumula mais de 1,4 milhão de seguidores.





Em seguida, ela descreveu o que estava fazendo em cada registro da sequência de fotografias. "1- nós no sol; 2- o vinho laranja que tenho curtido na praia; 3- Mané na piscina; 4- meu café da manhã cotidiano; 5- salmão curado by myself (quer a receita?); 6- a definição de pé na areia; 7- sol nascendo que te tira da cama; 8- meu mood nos últimos dias!; Me conta do seu 'dia do trabalho'.", brincou.

Nos comentários da postagem, que ultrapassou a marca de 12 mil curtidas, os fãs rasgaram elogios. "Maravilhosa", disse uma internauta. "Lindos momentos", opinou uma segunda. "Ana Paula nos traz outras formas de ser mulher nessa sociedade. A liberdade dessas fotos e desses momentos liberta tantas outras de nós", declarou ainda uma terceira.

Com uma carreira consolidada no jornalismo televisivo, Ana Paula Padrão ganhou destaque no entretenimento depois que assumiu o comando da versão brasileira do "MasterChef" e dos derivados, como "Junior", "Profissionais", "A Revanche", "+" e "Confeitaria", entre os anos de 2014 e 2024. Ela deixou a Band em dezembro de 2024. Ao anunciar a saída nas redes sociais, Padrão pontuou que se dedicaria ao empreendedorismo feminino em uma plataforma de cursos.