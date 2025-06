Reprodução: Youtube/GIOH Rafa Kalimann e Nattanzinho

Nattanzinho e Rafa Kalimann foram convidados ao Surubaum e fizeram revelações sobre a vida sexual. No programa apresentado por Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, o casal contou a respeito dos perrengues quando fizeram sexo.



O artista relatou à dupla que já transou com a influenciadora em um jet ski. " A gente foi na lagoa e aconteceu no jet-ski. Ela fala que foi um dos melhores. Eu tinha saído só de cueca no jet-ski. E aí, no meio de todo o 'balacobaco', eu olhei para baixo e cadê minha cueca? Eu voltei dirigindo de jet-ski pelado, à noite ", detalhou.

Ele ainda disse que um amigo foi usar o veículo e encontrou a camisinha utilizada pelo casal. " Quando ele desceu, olhou, e falou: 'Que p*rra é essa?'. Todo mundo olhou para mim, a Rafa disse: 'P*ta que pariu'. Dissemos que a água devia ter trazido ", acrescentou Nattan.

Ao lado de Rafa, que estava rindo dos relatos, o cantor ainda relembrou do sexo que eles fizeram em um jatinho. " A gente fez a boa do jato. Ela olhou para mim, disse: 'Nossa...'. Olhei para a janela, e eu falei: 'Você literalmente me trouxe aos céus' ".

Assista ao momento:









Primeiro filho do casal

No dia 3 de junho, Kalimann e Nattanzinho anunciaram a gravidez da influenciadora. Após a revelação, os dois realizaram um chá de bebê e descobriram que vão ser papais de uma menina, Zuza.