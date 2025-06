Instagram Rafa Kalimann e Nattan fazem chá revelação; veja o vídeo

A influenciadora digital Rafa Kalimann e o cantor Nattan emocionaram fãs com o vídeo do chá revelação publicado nesta terça-feira (10). A festa, realizada apenas para amigos e familiares, anunciou que o casal terá uma menina. O evento aconteceu em uma fazenda.

No vídeo compartilhado no Instagram, uma pessoa próxima ao casal lê uma espécie de carta com linguagem teatral, em que apresentou o casal como protagonistas de um “ grande espetáculo ”. “ Abram-se as cortinas, luz, mamadeira, fraldas, ação. Chegou a hora do grande show ”, diz.

No texto, é entregue detalhes sobre o papel de cada um na nova fase. “ O papel de mãe é seu, Rafa. O microfone para cantar as mais lindas canções de ninar está nas suas mãos, Nathanzinho ”, afirma.

O momento também homenageou a avó de Nattan, dona Zuza, que faleceu recentemente. “ Veja só como essa roda gigante é poderosa. A dona Zuza recém se despediu da gente, mas enviou boas novas vindas do céu ”, diz o texto.

A gravação reforçou a importância da rede de apoio do casal. “ Tem um ao outro, tem familiares, tem amigos, tem fãs fiéis e, é claro, tem sobrinhos. Que agora vão te dar essa grande notícia ”, narrou a parente do casal, pouco antes de revelar: “ Seja bem-vinda, Zuza !”.

O casal havia anunciado a gravidez há uma semana, no dia 3 de junho, com uma carta romântica publicada nas redes. “ Tem mais um coraçãozinho batendo aqui ”, dizia a legenda do post, que mostrava Rafa e Nattan lendo mensagens de amor.

Em uma das cartas, Rafa revelou a notícia com delicadeza. “ Agora, sou real e estou aqui, papai ”, escreveu. Nattan reagiu com surpresa e emoção. “ Esse é o momento mais feliz da minha vida. Me abraça. Meu Deus, Rafaella ”, declarou.