Rafa Kalimann se tornou nacionalmente conhecida após participar do Big Brother Brasil, em 2020. Antes disso, a artista havia criado o seu próprio lugar na internet ao virar influenciadora digital.

Em homenagem à mamãe de primeira viagem, a reportagem do iG Gente separou 5 curiosidades que você precisa saber sobre ela.

Casamento com cantor de sertanejo

Antes do reality, a jovem possuía um relacionamento com Rodolffo Matthaus, cantor de sertanejo da dupla com Israel. Depois de sua edição, no ano seguinte, o músico também entrou na atração televisiva. O casamento dos dois ocorreu em 2016 e terminou depois de dois anos devido a uma traição por parte do performer.

Seu nome real não é Kalimann

O nome utilizado pela influenciadora digital é completamente artístico e não possui relações com o seu nome real, que é Rafaella Freitas Ferreira de Castro Matthaus. Em entrevista ao Altas Horas , em 2023, a artista revelou que sonhou com a palavra e decidiu adotá-la no seu trabalho na internet.

Rafa Kalimann em A Dona do Pedaço

Embora tenha se jogado na carreira de atriz ao interpretar uma das personagens principais em Família é Tudo , Kalimann participou de A Dona do Pedaço , em 2019.

No folhetim de Walcyr Carrasco, a influenciadora viveu ela mesma, em uma cena com outras criadoras de conteúdo, que seriam amigas de profissão da personagem fictícia Vivi Guedes ( Paolla Oliveira).

Influenciadora saiu da casa dos pais enquanto adolescente

Reprodução: Instagram Rafa Kalimann

Com o objetivo de se firmar financeiramente, Rafa saiu da casa dos pais ainda na adolescência para se tornar modelo em São Paulo. Embora tivesse o apoio da agência na qual trabalhava, a artista morou em uma república feminina para tentar a vida na cidade.

Breve graduação em Psicologia

Quando chegou à vida adulta, a influenciadora iniciou a faculdade de Psicologia, mas trancou o curso após 1 ano de aulas. Com a participação no reality e o início de seu contrato com a TV Globo, a criadora de conteúdo não retornou ao curso, mas se profissionalizou como atriz e tirou o DRT, conhecido como o registro profissional para que os intérpretes realizem a profissão.