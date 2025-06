Foto: Divulgacao Comédias românticas

O Dia dos Namorados é uma das datas mais populares celebradas em junho. A data sugere comemoração a dois, seja com um passeio romântico ou até mesmo maratonando de filmes melancólicos e românticos.

Se você é do tipo que curte assistir filme a dois, vai gostar da seleção que a reportagem do iG Gente separou. Confira cinco comédias românticas para festejar o amor ao lado de quem você ama!

Harry e Sally - Feitos Um para o Outro (década de 1980)

Foto: Divulgacao Harry e Sally - Feitos Um para o Outro

Um dos filmes mais icônicos quando se trata de romcoms, a trama de Rob Reiner, lançada em 1989, acompanha Harry ( Billy Crystal) e Sally ( Meg Ryan), dois adultos que moram em Nova York e criam uma amizade com o passar do tempo. No entanto, as coisas mudam, quando ambos passam a ter sentimentos um pelo outro ao longo da vida.

Um Lugar Chamado Notting Hill (década de 1990)

Foto: Divulgacao Um Lugar Chamado Notting Hill

Com Julia Roberts e Hugh Grant no protagonismo, o filme de 1999 acompanha a ida da super estrela Anna Scott à Londres para a divulgação de seu novo longa-metragem. Na cidade, ela conhece William Thacker, um rapaz anônimo que é dono de uma livraria em Londres.

A partir da interação dos dois, o mundo longe dos holofotes e a fama provocada pelo sucesso da artista se tornam empecilhos, que ora afastam ora aproximam os personagens principais.

As Férias da Minha Vida (década de 2000)

Foto: Divulgacao As Férias da Minha Vida

Após ser diagnosticada com uma doença terminal, Georgia Byrd, interpretada por Queen Latifah, decide aproveitar os últimos momentos que lhe restam. Com o objetivo de experienciar o maior número de vivências, a mulher se demite do emprego e viaja para Europa em busca de finalizar a sua trajetória da melhor maneira possível. Na trama de 2006, LL Cool J vive o interesse amoroso da personagem.

Alguém Especial (década de 2010)

Foto: Divulgacao Alguém Especial

No longa de 2019, Jenny ( Gina Rodriguez) precisa lidar com um luto diferente: o término do seu relacionamento de anos com Nate ( Lakeith Stanfield). Para superar a relação, ela terá a ajuda de suas melhores amigas, Blair ( Brittany Snow) e Erin ( DeWanda Wise), que entrarão em uma jornada de autodescoberta de suas próprias vidas ao lado da protagonista.

Bridget Jones: Louca Pelo Garoto (década de 2020)

Foto: Divulgacao Bridget Jones: Louca Pelo Garoto

Quarto filme da franquia de sucesso que acompanha a personagem título, a obra de 2025 aborda os 50 anos da produtora de televisão vivida por Renée Zellweger. Após a morte de seu marido, Mark Darcy ( Colin Firth), Bridget supera o luto e começa a pensar se deve se relacionar com uma nova pessoa.