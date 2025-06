Reprodução Instagram - @zefelipe Zé Felipe nos stories do Instagram

Zé Felipe, de 27 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (4) para se pronunciar sobre a polêmica em que está envolvido. Após anunciar a separação de Virginia Fonseca, de 26, o cantor passou a ser alvo de especulações sobre ter traído a então mulher.



A mulher, apontada pelos boatos, seria uma das bailarinas que faz parte da equipe de ballet dele. A artista, inclusive, relatou ter sido atacada em plataformas de interação virtual pelo mesmo motivo. Trata-se de Karol Gerez.

Em meio a repercussão do boato, o filho de Leonardo optou por vir a público negar essas acusações. "Tem uma coisa que vem me incomodando, desde que a gente anunciou a separação. Que é do mesmo repórter que falou que eu era namorado do Kevinho", começou.





"Ele falou que eu traí a Virginia com a bailarina, mano? Pelo amor de Jesus Cristo. E eu tô só vindo aqui, porque é óbvio que é mentira. Mas a gente sabe: uma mentira contada várias vezes, acaba virando verdade, se ninguém desmentir", acrescentou.

Zé Felipe ainda pontuou que nunca traiu Virginia e ainda argumentou que isso seria como trair os próprios filhos que eles tiveram durante o relacionamento, que durou cinco anos. "Então, pelo amor de Deus, eu nunca traí a Virgínia, nunca traí minhas filhas, minha família, tá?", afirmou.

"Até tem foto em camarim com a mão no ombro, e é isso. As bailarinas não cumprimentam assim, ó… Eu respeito…. Só que aí a mentira vai virando verdade. Aí é 'não sei o quê, não sei o quê', e você não fala nada, fica de boa... E vira verdade. Mas agora deu. Acabou. Quer falar mentira? Prova. Porque a verdade é uma só", finalizou.