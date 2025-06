Reprodução Instagram @katiaaveirooficial Cristiano Ronaldo e Katia Aveiro

Katia Aveiro, de 47 anos, se tornou assunto de plataformas de interação virtual como o Instagram. O motivo? Ter aparecido ao lado do renomado jogador de futebol Cristiano Ronaldo, de 40.



A influenciadora é irmã do célebre atleta. Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual acumula mais de 1,5 milhão de seguidores, ela reforçou a parceria e o vínculo que tem com o atacante do Al Nassr.





"Definam este rapazinho em uma só palavra? Só para avisar que ele é meu irmão e que o sangue não é água", escreveu como legenda da postagem, que ultrapassou a marca de 293 mil curtidas e recebeu mais de 4 mil comentários.

Repercussão

A publicação repercutiu entre a classe artística, que comentou o momento protagonizado pelos irmãos. "O maior de todos", declarou o influenciador e ex-participante do "Big Brother Brasil 2022" Rodrigo Mussi.

"Parabéns", acrescentou o ator e também ex-BBB Kaysar Dadour. "Aura", prosseguiu o músico Felipe Araujo. "Amiga, ontem eu vendo a final da liga aflita torcendo por Portugal", brincou Bella Falconi.